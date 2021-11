'In un volo di storni', esce libro del Nobel Giorgio Parisi

© ANSA

Esce il 16 novembre 'In un volo di storni' del Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, pubblicato da Rizzoli e in edicola con il Corriere della Sera. Dall'ingresso, nel 1966, all'istituto di Fisica di Roma - dal retro, perché gli studenti dei primi due anni non potevano passare dalla porta principale - al Nobel sfiorato già all'età di venticinque anni, dagli studi pionieristici sulle particelle all'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di stato, i "vetri di spin" e il volo degli storni, dalle riflessioni su come nascono le idee a quelle sul senso della scienza nella nostra società, questo libro ci porta nel cuore delle meraviglie dei sistemi complessi.



"In fisica e in matematica è impressionante la sproporzione tra lo sforzo per capire una cosa nuova per la prima volta e la semplicità e naturalezza del risultato una volta che i vari passaggi sono stati compiuti. Nel prodotto finito, nelle scienze come in poesia, non c'è traccia della fatica del processo creativo e dei dubbi e delle esitazioni che lo accompagnano" dice Parisi. Realtà sperimentali che sembrano sfuggire a ogni legge, ricerche che portano a scoperte che sorprendono lo stesso ricercatore, l'intuizione fisica e matematica: è il mondo indagato da più di cinquant'anni da Giorgio Parisi. "Il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltare fuori per caso: lo si incontra su una strada percorsa per andare da un'altra parte" afferma il Premio Nobel per la Fisica 2021. E ancora: "Le idee spesso sono come un boomerang: partono in una direzione ma poi vanno a finire altrove. Se si ottengono risultati interessanti e insoliti, le applicazioni possono apparire in campi assolutamente imprevisti". Parisi è stato professore ordinario di Fisica teorica presso l'Università di Roma II Tor Vergata e poi di Teorie quantistiche presso La Sapienza. Dal 1988 è membro dell'Accademia nazionale dei Lincei di cui è stato presidente ed è ora vicepresidente, dal 1992 della National Academy of Sciences americana, dal 1993 dell'Académie des Sciences francese, dal 2013 della American Philosophical Society. (ANSA).