Università: Fisica e Matematica SISSA tra Dip. di Eccellenza

(ANSA) - TRIESTE, 30 DIC - Le Aree di Fisica e Matematica della Scuola internazionale di studi superiori avanzati (SISSA) di Trieste, sono state incluse nei Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2023-2027 e quindi ammesse a un finanziamento. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La Sissa aveva concorso in entrambi i Dipartimenti; il riconoscimento conferma i risultati ottenuti nel quinquennio precedente.



I progetti presentati per la selezione puntano sull'interdisciplinarietà per nuove attività di ricerca per l'Area di Fisica e sull'attivazione di nuovi ambiti di studio in probabilità, statistica e processi stocastici con ripercussioni nella didattica e nelle infrastrutture, per quella di Matematica. L'ammontare del finanziamento richiesto è di 6,6mln di euro per ciascuno dei due progetti presentati dalle Aree.



I Dipartimenti di eccellenza, valutati ogni 5 anni, sono un intervento previsto dalla legge che ha l'obiettivo di individuare e finanziare i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali, premiati con un budget complessivo annuale di 271 mln.



Le due Aree erano già entrate tra i 350 dipartimenti ammessi alla selezione del progetto con il massimo del punteggio, definito da uno speciale indicatore standardizzato. Il progetto dell'Area di Fisica della Sissa intende avviare linee di ricerca innovative, che uniscono campi diversi come l'informazione quantistica, la gravità quantistica, il machine learning, la fisica del cosmo, il modello standard delle particelle elementari, la fisica dei materiali e degli stati topologici della materia. Il progetto dell'Area di Matematica prevede l'attivazione di nuove linee di ricerca in probabilità, statistica e processi stocastici, da un punto di vista teorico e applicativo.



Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore della SISSA Andrea Romanino e dai coordinatori delle due Aree, Pasquale Calabrese (Fisica), Gianluigi Rozza (Matematica).



Calabrese parla di "un progetto davvero innovativo per la Scuola" che "aiuterà ad abbattere barriere ormai obsolete e artificiali". Rozza è convinto che l'altro progetto "avrà importanti ricadute e impatto sia in ambito industriale che medico, e forti sinergie con altri progetti già in corso, complementari a questo". (ANSA).