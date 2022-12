A Stoccolma la cerimonia Nobel, c'è anche Parisi

Dopo i due anni di stop a causa della pandemia, torna a Stoccolma la spettacolare cerimonia per la consegna dei premi Nobel. Alle 16,00 la Concert Hall si annuncia gremita perché, oltre ai premiati del 2022, ci saranno i Nobel del 2020 e quelli del 2021. Tra questi ultimi, l'italiano Giorgio Parisi. Arrivato a Stoccolma il 6 dicembre, Parisi ha partecipato ai numerosi eventi della settimana Nobel, dalla conferenza agli studenti dell'Università di Stoccolma al ricevimento organizzato il 7 dicembre dall'Accademia Svedese delle Scienze a quello del 9 dicembre presso l'Ambasciata italiana.



Nella cerimonia i premiati del 2020 e 2021 non riceveranno la medaglia, che hanno già avuto nelle cerimonie organizzate negli anni scorsi nei loro Paesi, ma avranno comunque un riconoscimento speciale. La lunga giornata dei Nobel è iniziata alle 10,00, con le prove per la cerimonia del pomeriggio, e si concluderà con la cena nella sala del Municipio, in programma dalle 19,00.

"È così bello rivedere tanti amici premiati questo anno e lo scorso anno. Sono felice di festeggiare con la mia famiglia che è qui con me": ha detto all'ANSA il Nobel Giorgio Parisi, poco prima dell'inizio della cerimonia Nobel nella Concert Hall. Lo accompagnano i due figli e sono a Stoccolma con lui anche i nipotini, che sono però troppo piccoli per essere ammessi alla cerimonia e alla cena che seguirà alle 19,00, nella Sala del Municipio di Stoccolma.