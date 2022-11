Ricerca:Ictp, in 10 anni aiuti a 10mila studenti di 50 Paesi

(ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - Tavole rotonde, incontri e approfondimenti con numerosi ospiti celebreranno domani i dieci anni di Physics Without Frontiers (PWF) il progetto di sensibilizzazione scientifica per studenti dei Paesi svantaggiati, del Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Ictp) di Trieste.



Il progetto cominciò nel 2012 in Palestina come lezioni di fisica tenute da un gruppo di scienziati volontari di ICTP e CERN per studenti universitari. PWF si è trasformato in una rete internazionale di istruttori e volontari, per colmare carenze della educazione scientifica in paesi e regioni in via di sviluppo. Oltre 100 istruttori volontari in 10 anni hanno raggiunto più di 10mila studenti attraverso 300 attività in almeno 50 paesi. Circa 300 studenti hanno continuato i loro studi scientifici a livello di master e dottorato grazie al programma.



I creatori di PWF sono Bobby Acharya e Kate Shaw, fisici delle particelle dell'ICTP e membri dell'esperimento ATLAS del CERN; ancora oggi coordinano il programma. "Molte regioni del mondo sono in ritardo nella istruzione e nella ricerca in fisica e matematica", indica Bobby Acharya, "PWF è stato creato proprio per affrontare questi problemi" nella convinzione che "ogni studente dovrebbe avere le stesse opportunità indipendentemente dal suo background", come dice Kate Shaw. Per il quale oggi ci sono più fisici provenienti da Afghanistan, Nepal e Palestina che lavorano attivamente in collaborazioni scientifiche internazionali. (ANSA).