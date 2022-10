Ricerca: Udine, oltre 120 studiosi a workshop fluidodinamica

(ANSA) - UDINE, 24 OTT - Oltre 120 scienziati da tutto il mondo sono attesi a Udine dal 26 al 28 ottobre per il 13/o workshop di fluidodinamica computazionale dell'associazione scientifica Ercoftac, comunità europea di ricerca su flussi, turbolenza e combustione. Durante il meeting, coordinato dal Laboratorio di Fluidodinamica Multifase dell'Università del Friuli, gli studiosi discuteranno di tecniche di simulazione numerica applicate alla disciplina che studia il comportamento, in movimento, di liquidi e gas, e che trova applicazione in ambito industriale e ambientale. Nel corso del workshop verrà discusso in particolare, spiega l'ateneo, "lo stato dell'arte relativamente alla simulazione numerica diretta o delle grandi scale di flussi caratterizzati dalla presenza di una o più fasi termodinamiche e alle tecniche di calcolo scientifico ad altissime prestazioni applicate allo studio dei flussi turbolenti" "La fluidodinamica computazionale - afferma Cristian Marchioli, del laboratorio universitario udinese e presidente del workshop - utilizza il calcolo numerico per risolvere e analizzare i problemi di fluidodinamica mediante l'utilizzo del computer.



Grazie alla crescente disponibilità di risorse di calcolo, rappresenta un settore in rapida crescita e oggigiorno è presente in modo capillare nell'industria dei Paesi più avanzati".



Il Laboratorio di Fluidodinamica Multifase, aggiunge Marchioli "è attivo da oltre 20 anni nello studio dei flussi turbolenti, con particolare attenzione ai flussi multifase e aver ricevuto da Ercoftac l'incarico di organizzare l'evento ci riempie di orgoglio perché certifica ancora una volta la maturità scientifica raggiunta dal laboratorio". (ANSA).