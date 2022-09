Sebastiani, casi di Covid in crescita accelerata

I casi di Covid-19 in Italia sono entrati in una fase di crescita accelerata e la curva dei ricoveri nei reparti ordinari ha ripreso a salire. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

“L'analisi delle differenze settimanali della percentuale dei positivi ai test molecolari a livello nazionale mostra che siamo in fase di crescita accelerata”, osserva Sebastiani. “Il valore attuale della curva media - prosegue - è pari a circa il 10%, a fronte del valore del minimo di circa il 6%, raggiunto 19 giorni fa. Si nota una marcata accelerazione questa settimana”. La fase di crescita accelerata è presente in “tutte le regioni, a esclusione di Sardegna e Sicilia, che sono rispettivamente in fase di stasi e crescita molto debole. Il valore medio più grande è al momento in Toscana (circa 24%), e l'accelerazione massima è nelle Marche, con valor medio attuale pari a circa il 17%, più che raddoppiato rispetto a una settimana fa”.

Per quanto riguarda i ricoveri, l’andamento conferma le previsioni: “lunedì scorso la curva media dell'occupazione dei reparti ordinari a livello nazionale ha raggiunto il minimo e ora è all'inizio di una fase di crescita”, ha detto l’esperto. Inoltre “si prevede che anche la curva media dell'occupazione delle terapie intensive termini la fase di decrescita entro 7-10 giorni”.