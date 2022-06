Bologna capitale mondiale della Fisica dal 6 al 16 luglio

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - "Quest'anno e per la prima volta in Italia, Bologna diventa capitale della fisica ospitando un evento che dà lustro alla città e che, sono convinto, sarà un grande successo non solo a livello di partecipazione ma anche di contenuti". Così l'assessore comunale all'Agenda digitale di Bologna, Massimo Bugani, ha presentato la 41esima edizione dell'International Conference on High Energy Physics (Ichep), che porterà a Bologna, dal 6 al 13 luglio, oltre mille fisici teorici provenienti da tutto il mondo per "l'evento scientifico biennale di riferimento della fisica delle particelle da oltre 70 anni".



Tra gli ospiti della maxi rassegna, organizzata dalle sezioni dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Bologna e Ferrara, ci saranno la direttrice generale del Cern Fabiola Gianotti, il Nobel per la Fisica, Takaaki Kajita e il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli. Non solo. A margine della conferenza la città ospiterà "Le meraviglie della fisica", una serie di mostre, spettacoli e dibattiti diffusi che si svolgeranno dal 7 al 16 luglio per avvicinare la cittadinanza al mondo della fisica.



Un esempio è la HEPscape Room, una 'escape room' per famiglie sulla fisica delle alte energie, progettata per dare al pubblico l'impressione di visitare il Large Hadron Collider (ovvero l'acceleratore di particelle) del Cern. L'esperienza sarà fruibile all'Accademia delle Scienze di Bologna, in via Zamboni 31. Tanti altri eventi in programma, tra cui uno dedicato ai dieci anni dalla scoperta del bosone di Higgs, "l'ultima particella della materia conosciuta". Gli ingressi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione. (ANSA).