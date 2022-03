Covid: ricoveri nei reparti ordinari in salita in 16 regioni

I dati dell'epidemia di Covid-19 in Italia mostrano che l’occupazione di pazienti nei reparti ordinari è pari al 15% a livello nazionale e in crescita accelerata, con trend di aumento riscontrato in 16 sulle 21 regioni/province autonome. Lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

Negli ultimi 5 giorni in Calabria si rileva invece uno stop della crescita dell'occupazione nei reparti ordinari con valori che oscillano attorno al 34%.

Ecco di seguito, per ciascuna delle 16 regioni in crescita, il livello attuale dei ricoveri di pazienti Covid e l’aumento medio giornaliero:

Regione Livello attuale Aumento medio giornaliero

Abruzzo 20,5% 0,1%

Basilicata 29,5% 0,5%

Bolzano 14,0% 0,3%

Campania 17,0% (accelerata) 0,5%(ultimi 6 giorni)

Emilia Romagna 12,0% 0,2%

Lazio 18,5% 0,2%

Liguria 16,0% 0,2%

Lombardia 9,5% 0,1%

Marche 23,5% (frenata) 0,3%(ultimi 9 giorni)

Molise 16,5% 0,3%

Puglia 22,5% 0,3%

Sicilia 27,0% 0,2%

Toscana 17,0% 0,3%

Trento 11,0% 0,5%

Umbria 32,5% 0,5%

Veneto 9,0% 0,1%