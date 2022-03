Sebastiani, aumentano le regioni con casi di Covid e ricoveri in crescita

A 11 giorni dall'imminente inizio del rilascio delle misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19 in Italia, è ulteriormente aumentato il numero delle regioni e province autonome nelle quali salgono casi e ricoveri. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

"L'analisi dei dati a livello regionale mostra che cresce da 9 a 12 il numero delle regioni in cui aumentano sia la percentuale dei positivi ai test molecolari che l'occupazione dei reparti ordinari o di terapia intensiva. Tra le 9 originarie, sale da 2 a 3 il numero di quelle dove l'aumento è in entrambi i tipi di reparti", osserva Sebastiani.



Ecco di seguito i dati relativi alle nove regioni nelle quali si rilevava inizialmente l'aumento dei valori:

Umbria: l'occupazione dei reparti ordinari è al 28,5%, con un aumento giornaliero dello 0,67%. Inoltre, negli ultimi due giorni sale dal 3.5% al 7% anche quella delle terapie intensive;

Sardegna: occupazione nei reparti ordinari in aumento con livello attuale del 20% (con oscillazioni), con un aumento giornaliero dello 0;14%, e quella delle terapie intensive è al 10%, con aumento giornaliero dello 0,07%;

Campania: occupazione nei reparti ordinari 14,5 (aumento giornaliero 0,14%), e quella delle terapie intensive è del 6% (aumento giornaliero 0,23%);

Calabria: occupazione nei reparti ordinari 32,5% (aumento giornaliero 0,52%);

Sicilia: occupazione nei reparti ordinari 23% (aumento giornaliero 0,04%);

Puglia: occupazione nei reparti ordinari 19,5% (aumento giornaliero 0,09%);

Toscana: occupazione nei reparti ordinari 14% (aumento giornaliero dello 0,21%);

Lombardia: l'occupazione nei reparti ordinari 8.5% (con un aumento giornaliero 0,11%);

provincia autonoma di Bolzano: occupazione terapie intensive del 4% (aumento medio giornaliero 0,32%).



Di seguito i dati relativi alle tre nuove regioni nelle quali si osserva un aumento dei valori:

Basilicata: occupazione nei reparti ordinari sale al 25.5% dopo una stasi con oscillazioni casuali attorno al valore medio del 23, 5%;

Abruzzo: debole crescita con oscillazioni per i reparti ordinari, nei quali il valore attuale risulta del 20%;

Marche: occupazione nei reparti ordinari è del 19%, con un notevole aumento giornaliero dello 0,85%.