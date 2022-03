Ucraina, Einstein spopola su Twitter e diventa simbolo di pace

Sono migliaia i tweet dedicati ad Albert Einstein: in occasione dei 143 anni dalla sua nascita,il 14 marzo 1879, il padre della teoria della Relatività e uno dei pionieri della fisica quantistica, è ricordato come simbolo di pace.



"Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la Terza Guerra Mondiale, ma la quarta sarà combattuta con bastoni e pietre", è una delle citazioni più recenti riportate su Twitter, così come "La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire", con chiari riferimenti alla guerra in Ucraina.



Pacifista convinto sin da giovane, Einstein si rifiutò di firmare nel 1913 un manifesto a favore della guerra che veniva proposto da un buon numero di scienziati tedeschi; quando, in seguito, si trasferì negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni contro gli ebrei ebbe non poche difficoltà con il governo americano per le sue posizioni anti-belliche. Insieme al filosofo Bertrand Russell. Einstein scrisse nel 1955 un manifesto, sottoscritto da altri importantissimi scienziati, in cui si invitava tutto il mondo a riunirsi per discutere degli enormi rischi dovuti all'esistenza delle armi nucleari.



A Einstein sono attribuite impropriamente anche molte citazioni oggi molto famose ma non per questo meno efficaci, tra tutte: "Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono ancora completamente sicuro dell'universo".