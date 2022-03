Covid: Fenga, in Italia previsti 3,9% casi in più in un mese

In Italia si prevede un aumento dei casi di Covid-19 del 3,9% nei prossimi 30 giorni, con una crescita progressiva quasi di tipo lineare, ossia “a incrementi approssimativamente costanti”. E’ quanto indicano le analisi dello lo statistico Livio Fenga, senior lecturer del Centro di analisi, simulazione e modelli dell'università britannica di Exeter. ”Nei prossimi 30 giorni si prevede un incremento dei casi di Covid-19 non esplosivo, ma che tenderà a seguire un trend stabile a livello nazionale”, ha detto Fenga all’ANSA.

