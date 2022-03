Covid: Sebastiani,incidenza in stallo o in crescita in circa metà delle province

In quasi la metà delle province italiane l'incidenza dei casi di Covid-19 è in fase di stallo o di crescita; in nove di esse, inoltre, si sta osservando una crescita almeno del 10%. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani,dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).



L'analisi dei dati dell'incidenza dei positivi ad entrambi i tipi di test, antigenico e molecolare, nelle ultime due settimane per le 107 province italiane rivela che quasi metà di esse (49) è in fase di stallo, o di crescita", rileva l'esperto. "Si osserva - aggiunge - la presenza di sei cluster di province contigue: il primo di province piemontesi e lombarde, uno di province venete e friulane, uno con province toscane, umbre e marchigiane, uno di province molisane, campane, pugliesi e lucane, uno di province calabresi e l'ultimo con due province contigue siciliane".



Ecco di seguito i valori dell'incidenza nelle province:

da 500 a 1.000: Lecce (923), Reggio Calabria (922), Messina (810), Agrigento (756), Ragusa (755), Vibo Valentia (733), Crotone (729), Fermo (727), Ascoli Piceno (724), Perugia (699), Oristano (688), Trapani (686), Siracusa (675), Siena (670), Grosseto (640), Matera (639), Terni (638), Campobasso (628), Macerata (603), Lucca (602);

sotto 500: Ancona (594), Venezia (587), Arezzo (583), Bolzano (569), Palermo (554), Isernia (552), Padova e Foggia (545), Cosenza (544), Potenza (543), Livorno (539), Benevento (537), L'Aquila e Chieti (535), Caltanissetta (534), Enna (523), Caserta (515), Teramo (514), Sassari (511), Rieti (509), Pescara (503), Latina (496), Bari (495), Massa Carrara (493), Taranto (491), Frosinone (487), Avellino (481), Vicenza (463), Cagliari (462), Genova (456), Sud Sardegna (449), Barletta-Andria-Trani (445), Brindisi (442), Pisa (437), Roma (424), Treviso e Trieste (423), Pesaro e Urbino (416), Catania (413), Salerno (412), Rovigo (406), Belluno (392), Savona (389), Verona (377), La Spezia (370), Verbano-Cusio-Ossola (368), Ravenna (362), Forlì-Cesena (356), Pistoia (353), Napoli (352), Mantova (350), Viterbo (341), Trento (339), Bologna (338), Firenze (335), Alessandria (331), Rimini (329), Ferrara (327), Cremona (305), Reggio Emilia (299), Como (296), Varese (294), Gorizia (293), Pavia (292), Milano (283), Torino (282), Monza e della Brianza (279), Vercelli (276), Catanzaro (275), Udine (272), Imperia (267), Pordenone (265), Sondrio (263), Brescia (261), Parma (260), Modena (251), Nuoro (247), Lodi (233), Prato (232), Asti (230), Biella (214), Aosta (213), Novara (211), Lecco (202), Piacenza (198), Cuneo (177), Bergamo (167).