Covid: Sebastiani, contagi in aumento in Sardegna

I casi in Sardegna sono in aumento, nel Nord e nel Sud dell’isola, probabilmente a causa della diffusione della variante Omicron in ritardo rispetto a quanto è accaduto nel resto d’Italia, per via dell'isolamento geografico di questa regione. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), osservando che “i dati di questa settimana saranno utili a stabilire se si tratta di una crescita esponenziale e, in caso affermativo, con che tempi di raddoppio degli incrementi”.

“Durante gli ultimi 15-20 giorni l'incidenza nelle province a Nord e a Sud della Sardegna ha subito un significativo aumento, mentre in quelle centrali si assiste a una diminuzione”, osserva il matematico. “Se la crescita fosse esponenziale con tempi di raddoppio degli incrementi più piccoli di quelli tipici della variante Delta (5-7 giorni), sarebbe plausibile che a Nord e a Sud dell'isola si stia diffondendo ora la variante Omicron, in ritardo rispetto alle altre regioni italiane. La localizzazazione a Nord e a Sud delle province con incidenza in aumento – osserva il matematico - farebbe pensare all'influenza dei flussi di persone in entrata dai maggiori punti di accesso all'isola per mare e per aria”.

Di seguito i valori dell'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni e nei sette precedenti:

sette giorni precedenti ultimi sette giorni

Cagliari 458 1.153

Nuoro 1.302 847

Oristano 800 668

Sassari 359 748

Sud Sardegna 338