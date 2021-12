Covid: Sebastiani (Cnr), la provincia di Trento prossima al giallo

Dopo l'ingresso della Calabria nella zona gialla, la provincia autonoma di Trento ha i valori più vicini per il passaggio al giallo. "Quasi certamente potrebbe scongiurare l'ingresso in zona gialla solo aumentando la capienza dei reparti ordinari e delle terapie intensive", osserva il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).



Nella provincia autonoma di Trento, "il 9 dicembre si è rilevato un salto del 2% per i reparti ordinari (già in crescita), ora di poco sotto al 15%, e un salto ancora più grande negli ultimi tre giorni, del 7.5% circa, per le terapie intensive che sono ora a circa il 16.5%. Si auspica - dice il matematico - l'aumento della capienza dei reparti ospedalieri per scongiurare l'imminente superamento dei limiti per la zona gialla".



Dall'analisi risulta inoltre che la Liguria "è al 13% di occupazione delle terapie intensive, quindi oltre la soglia della zona gialla, con trend di crescita. Il 9 dicembre ha subito un brusco aumento, pari a circa il 2%, dell'occupazione nei reparti ordinari, peraltro già in crescita, e si trova ora al 13.5%, avvicinandosi così alla soglia del 15% per la zona gialla".



Nella provincia autonoma di Bolzano "la curva dell'occupazione di pazienti Covid-19 nei reparti ordinari è in stasi da circa 10 giorni attorno a un valore pari a circa il 19%, mentre quella delle terapie intensive è in crescita lineare con un valore attuale pari a circa il 18%".

In Friuli Venezia Giulia si rileva "una crescita molto debole dei ricoveri nei reparti ordinari con valore attuale pari a circa il 23%. In stasi la curva delle terapie intensive con valore medio pari a circa il 15%".



Nel Lazio "la curva delle terapie intensive è al 12% circa con trend di crescita. Al 12% circa anche la curva dei ricoveri nei reparti ordinari che negli ultimi 10 giorni cresce in modo lineare con tasso medio di aumento pari a circa 0,15% al giorno. Con questo tasso, il Lazio - osserva Sebastiani - avrebbe i numeri da zona gialla in tre settimane circa, ma la frenata della crescita dei positivi fa ben sperare perché dovrebbe vedersi presto anche per l'occupazione ospedaliera".



In Lombardia, "nonostante il notevole aumento della capienza dei posti nei reparti ordinari di pochi giorni fa, il valore attuale dell'occupazione è di circa il 13,5%, in crescita lineare e con un tasso di aumento medio pari a circa 0,27%. Con questo tasso, nelle prima metà della prossima settimana, la soglia del 15% potrebbe essere oltrepassata". I ricoveri nelle terapie intensive sono al 9% circa "col trend di crescita attuale (0,28% al giorno), il superamento della soglia del 10% è previsto nei primi giorni della prossima settimana.



Nelle Marche "le terapie intensive sono a circa il 12,5%, con trend di crescita. Crescono linearmente i ricoveri nei reparti ordinari (all'11,5% circa), con un tasso di aumento pari a circa lo 0,30%, con il quale in una dozzina di giorni supererebbe la soglia per la zona gialla. Anche qui vale quanto detto per il Lazio circa la frenata della crescita.



In Veneto, infine, "sembra essere in stasi attorno al 12% la curva delle terapie intensive. Un valore identico per i reparti ordinari, in crescita lineare con un tasso non inferiore allo 0,40% al giorno, che se rimanesse invariato, porterebbe la regione a numeri da giallo in 7-10 giorni.