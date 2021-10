Covid: Sebastiani (Cnr), aumentano i ricoveri nelle regioni

I ricoveri per Covid-19 stanno aumentando nella maggioranza delle regioni italiane, sia nei reparti ordinari sia in quelli di terapia intensiva. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Secondo l'esperto il dato indica che, "contrariamente a quanto diffondono alcuni media, l'aumento dei positivi non è dovuto in maniera prevalente all'aumento dei test dopo l'obbligo del Green pass".



Sebastiani rileva inoltre che l'occupazione nei reparti ordinari mostra un trend di crescita in Abruzzo, che è a un livello attuale di occupazione del 4%, e inoltre nella provincia autonoma di Bolzano (9%), in Friuli Venezia Giulia (4,5%), Lazio (5,5%), Liguria (3.5%), Lombardia (5%), Molise (3%), Sicilia (8%), Toscana (4,5%) Valle d'Aosta (8%) e Veneto (3%). La crescita è invece debole in Campania (5,5%) e Piemonte (3,2%).



Per quanto riguarda l'occupazione nei reparti di terapia intensiva, si osserva un trend di crescita in Abruzzo, che è a un livello attuale di occupazione del 4,5%, in Liguria (5,5%), Marche (8%) e Umbria (7%); la crescita è debole in Emilia Romagna (4%) e Toscana (5%).