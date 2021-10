Oggi l'annuncio dei Nobel per la Chimica DIRETTA DALLE 11,45

Atteso oggi alle 11,45 l'annuncio dei vincitori del Nobel per la Chimica 2021. Trasmettiamo la diretta con l'Accademia svedese delle Scienze









Dal 1901 al 2020 sono stati assegnati complessivamente 112 Nobel per la Chimica, si legge nel sito della Fondazione Nobel, e di questi 63 sono stati vinti da un solo ricercatore. E un solo ricercatore, Frederick Sanger, lo ha vinto per due volte, nel 1958 e nel 1980.

Anche in questa disciplina le donne premiate sono state finora una minoranza: appena sette.

Il più giovane Nobel per la Chimica è stato Frédéric Joliot, premiato quando aveva 35 anni, nel 1935; il più anziano, non solo per il Nobel per la Chimica ma per tutti i Nobel finora assegnati, è stato John B. Goodenough, premiato quando aveva 97 anni.