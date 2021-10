Nobel Parisi: Ictp Trieste, celebriamo per la fisica teorica

(ANSA) - TRIESTE, 05 OTT - "Giorgio Parisi ha avuto stretti legami con il Centro di Fisica Teorica per molti anni e ha importanti collaborazioni scientifiche con molti membri dell'ICTP. Questo premio Nobel è motivo di celebrazione per tutti noi nell'ambito della fisica teorica, ma anche per la scienza italiana e per la famiglia ICTP". E' il commento del direttore dell'ICTP di Trieste, Atish Dabholkar.



Giorgio Parisi ha collaborato personalmente con molti ricercatori ICTP.



Ha ricevuto la Medaglia Dirac dello stesso Istituto nel 1999, in riconoscimento dei suoi "profondi e originali contributi a diverse aree della fisica". Attualmente è parte, insieme con altri illustri scienziati, della commissione che assegna la Medaglia. (ANSA).