Nuovo record per Pi Greco, 62.800 miliardi di cifre

Ben 62.800 miliardi di cifre dopo la virgola: è la nuova precisione raggiunta nella determinazione di Pi Greco, la più nota tra le costanti matematiche. A raggiungere il nuovo record, calcolato in ‘appena’ 108 giorni e 9 ore, è stato un gruppo di ricercatori svizzeri dell’Università di scienze applicate Graubuenden e che è ora in attesa di registrare il primato nel libro dei Guinness.

Pi Greco è una delle più importanti e note costanti matematiche, definita dal rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio, nota già dai matematici greci e che essendo irrazionale è impossibile da esprimere usando un numero finito di cifre. Se per le più semplici applicazioni matematiche può essere sufficiente approssimarlo con poche cifre decimali (3.14) da secoli i matematici si cimentano nella ricerca di una maggiore precisione.

Usando un supercomputer i ricercatori svizzeri sono stati ora in grado di determinare il valore record di 62.800 miliardi di cifre decimali superando di quasi 13mila miliardi di cifre il record precedente raggiunto da un gruppo di ricercatori di Google. Nell’attesa di nuove verifiche e controlli per l’iscrizione di questo nuovo record nel Guinness dei primati i ricercatori non hanno ancora diffuso pubblicamente l’intera sequenza di numeri se non le ultime dieci: 7817924264.

Se da un lato il calcolo ‘spinto’ del Pi Greco può essere considerato un semplice e futile esercizio matematico va sottolineato che per arrivare a questo nuovo traguardo i ricercatori hanno dovuto sviluppare nuovi algoritmi importanti per migliorare i processi di calcolo. Passi in avanti importanti per nuove applicazioni del super calcolo utili, ad esempio, per lo studio di molecole organiche e lo sviluppo di nuovi farmaci.