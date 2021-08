Covid: Sebastiani (Cnr), epidemia al picco, ma non scende

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e non accenna a scendere: lo indica l'analisi alle differenze settimanali della curva dei positivi totali e di quella della percentuale dei positivi ai test molecolari a livello nazionale condotta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "La causa più probabile è l'aumento dei contatti per via delle attività estive a partire dall'ultima settimana di luglio", rileva.



"Dopo aver raggiunto il picco, la curva non sta scendendo, come accade usualmente, lo stesso fenomeno che stiamo osservando in Italia è evidente in altri quattro Stati europei: Danimarca, Grecia, Francia e Regno Unito, e l'analisi alle differenze settimanali rileva negli ultimi 4-7 giorni segni di ripresa nei primi due Stati". In questi Paesi si rilevano inoltre alti valori dell'incidenza, pari rispettivamente a 105, 185, 175 e 220 casi a settimana per 100.000 abitanti", mentre in Italia siamo a poco più di 70, osserva l'esperto.



Guardando all'Italia, per Sebastiani "la situazione emblematica è quella del Lazio, dipendente fortemente da quella della provincia di Roma, dove, dopo aver raggiunto il picco il 26 luglio, è iniziata la discesa, ma da 3-4 giorni ci sono segni di ripresa del contagio". Per questo motivo, conclude, "è necessario fare massima attenzione alle condizioni a rischio, evitando gli assembramenti ed in caso indossando la mascherina anche all'aperto, usando in modo massiccio e rigoroso il green pass".



L'andamento dell'epidemia di Covid.19 nel Lazio a partire dal primo luglio (fonte: Giovanni Sebastiani)