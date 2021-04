Covid, Battiston, Rt nazionale minore di 1 ma è da monitorare

"L'Istituto Superiore di Sanità ha annunciato un valore medio dell'indice di contagio Rt di 0,85 relativamente al periodo compreso fra il 5 e l'11 aprile; anche il valore puntuale calcolato al 13 aprile con i dati della Protezione Civile si colloca intorno a 0.9 un valore consistente, entro gli errori, con il dato dell'Iss. Il valore di Rt nazionale è tornato quindi sotto la soglia ed il numero di infetti attivi sta scendendo, sia pure lentamente, di 1- 2 % al giorno ": è quanto osserva il fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con Agenas.



Battiston monitora l'epidemia usando i dati della Protezione Civile con risultati simili a quelli dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Fondazione 'Bruno Kessler', che usano un metodo di calcolo basato su dati non disponibili al pubblico.



"E' molto importante monitorare cosa succederà nei prossimi giorni, ossia a quasi due settimane dalla riapertura delle scuole. E' probabile che l'indice Rt cominci a risalire, la questione è quanto", rileva. "Il grande problema però - aggiunge - è che, a livello nazionale, gli infetti attivi registrati sono oggi oltre mezzo milione e quelli non registrati sono probabilmente una-due volte tanti: un numero che pone una seria ipoteca su ulteriori aperture e che rappresenta la sorgente inaesauribile dei tanti morti che vediamo ogni giorno".



Anche se a livello nazionale il valore di Rt è inferiore a 1 "nelle singole regioni il discorso è diverso: in questo momento la maggior parte delle regioni del Nord hanno raggiunto valori Rt ben sotto 1, mentre nel centro sud e nelle isole varie regioni sono ancora ferme a 1 o sono sopra questo valore"