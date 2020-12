Modelli di analisi per capire l'epidemia DIRETTA ALLE 18,00

La corretta interpretazione dei dati dell’epidemia può permettere di anticipare l’evoluzione del contagio, mettendo in evidenza effetti che, se contrastati tempestivamente, possono ridurre la durata dell’ ondata dell’epidemia ed il numero di decessi. Il 15 dicembre alle ore 18:00 Mathesis organizza un webinar in cui il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento e autore del libro “La matematica del virus”, discute il metodo di analisi basato sui modelli compartimentali, sviluppati negli anni ’20 del secolo scorso, utili per capire e combattere l’epidemia di Covid-19.