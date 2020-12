Covid, la circolazione del virus più sostenuta dal 3 dicembre

Il virus SarsCoV2 ha ripreso a circolare in modo più sostenuto a partire dal 3 dicembre circa: la riduzione, che procedeva con un buon ritmo, ha cominciato a rallentare. E’ quanto emerge dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Cnr-Iac). “Le cause del rallentamento – ha detto all’ANSA - vanno cercate nei dodici giorni precedenti, quindi intorno al 20 novembre e l'elemento che sembra possa avere giocato un ruolo rilevante è lo shopping, probabilmente quello natalizio iniziato sotto la spinta delle offerte del Black Friday”.

Secondo il matematico la situazione diversificata che si osserva nelle regioni, con alcune in cui la circolazione aumenta e altre che mostrano una riduzione, si riflette a livello nazionale nei valori "stabili" del rapporto fra casi positivi e casi testati, ora al 25%, e del rapporto fra casi positivi e tamponi intorno a 11%. “Questi valori hanno smesso di scendere da circa una settimana perché in alcune regioni gli stessi valori stanno aumentando, come accade in Veneto, nella provincia autonoma di Trento, in Puglia e nel Lazio, mentre in altre calano”.





Variazione settimanale della percentuale di casi positivi sui tamponi dal primo ottobre al 9 dicembre (fonte: Giovanni Sebastiani)

Variazione settimanale della percentuale di casi positivi sui casi testati dal primo ottobre al 9 dicembre (fonte: Giovanni Sebastiani)

Per alcune regioni, non tutte, ci può essere anche l'influenza del cambiamento di tipologia e registrazione dei test, con l'uso anche di "rapido + molecolare", con percentuali non note rispetto al molecolare "puro". Ad ogni modo, alcune regioni non hanno raggiunto ancora il picco dei ricoverati e delle terapie intensive. Confrontando, inoltre, l’andamento dei casi con quello dei ricoverati con sintomi, dei ricoveri nelle unità di terapia intensiva e della curva dei decessi, si osserva anche qui una frenata del trend di diminuzione.

Variazione giornaliera dei ricoveri dal primo ottobre al 9 dicembre (fonte: Giovanni Sebastiani)





Variazione giornaliera dei ricoveri in terapia intensiva dal primo ottobre al 9 dicembre (fonte: Giovanni Sebastiani)



Variazione giornaliera dei decessi dal primo ottobre al 9 dicembre (fonte: Giovanni Sebastiani)

L’unica ipotesi affidabile è, quindi, che la decelerazione nella riduzione dei casi si debba a “un’inversione di tendenza, con una maggiore circolazione del virus negli ultimi otto giorni”, ha osservato Sebastiani. Secondo il matematico l’unica spiegazione è un evento iniziato intorno al 20 novembre. Escludendo quindi che la causa possa risiedere in un rilascio delle misure, che anzi in quel periodo si erano inasprite, l’unica spiegazione plausibile è lo shopping natalizio, cominciato sull’onda del Black Friday.