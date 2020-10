Nobel per la Fisica ai teorici dei buchi neri a Penrose, Genzel e Ghez DIRETTA

Il Nobel per la Fisica 2020 premia la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell'universo: i buchi neri. E' stato assegnato per metà a Roger Penrose, mentre condividono l'altra metà Reinhard Genzel e Andrea Ghez.

Seconda giornata della settimana dei Nobel 2020. All'indomani dell'assegnazione di quello per la Medicina, oggi è la volta del Nobel per la Fisica. La Fondazione Nobel si prepara a cominicare i nomi dei vincitori nella diretta web in programma alle 11.45, che il canale Ansa Scienza e Tecnica trasmette in streaming.