L'indice di contagiosità Rt del nuovo coronavirus in Italia risulta essere circa 3, considerando anche i casi di infezione nelle persone asintomatiche, che pur avendo il virus non hanno sintomi. E' quanto emerge dai calcoli eseguiti dai fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) pubblicati sul sito CovidStat. Il valore di Rt risulta quasi doppio rispetto a quello indicato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in quanto quest'ultimo si basa soltanto sui casi con sintomi.