E' la Giornata delle donne matematiche DIRETTA ALLE 17,00

Fare della matematica il proprio mestiere, l'importanza di periodi di formazione e lavoro all'estero, la carriera delle donne nella ricerca e nelle istituzioni: sono questi i temi della Giornata Internazionale delle Donne in Matematica che si celebra il 27 maggio per iniziativa dall'Unione Matematica Italiana.



La giornata internazionale ricorre in realtà l'11 maggio, ma gli eventi e le celebrazioni quest'anno, complice la pandemia, sono stati distribuiti nell'arco del mese e fatti sfruttando le piattaforme internet.



Complessivamente sono 125 i Paesi in cui si sono organizzati eventi per ispirare le donne a celebrare i loro traguardi nella matematica e per incoraggiare a un ambiente di lavoro aperto e inclusivo per tutti. Nel comitato organizzatore della Giornata internazionale di quest'anno c'è anche l'italiana Elisabetta Strickland; con lei colleghe da tutto il mondo, come Nikita Agarwal (India), Carolina Araujo (Brasile), Mojgan Mahmoudi (Iran), Marie Francoise Ouedraogo (Burkina Faso), Olga Paris-Romaskevich (Francia/Russia), Marie-Francoise Roy (Francia), Petra B. Taylor (Usa), Andrea Vera Gajardo (Cile).



L'appuntamento per l'Italia è per il 27 maggio con una diretta streaming organizzata dall'Unione matematica italiana, con Roberto natalini, direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M. Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).L'evento è organizzato in tre sessioni, in ognuna delle quali quattro persone, in maggioranza donne, racconteranno la propria storia ed esperienza.