ESOF2020: incontro EuroDIG, internet sia sicuro per tutti

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - Dal 5G ai computer quantistici, dai social network alla cybersecurity, da privacy e sicurezza on line all'accesso alle infrastrutture. Sono gli argomenti del primo appuntamento 'satellite' di ESOF2020, che per tre giorni rappresentanti del mondo accademico, istituzioni pubbliche e private, stakeholder del mondo della politica ed esperti approfondiranno in un confronto internazionale virtuale per una gestione sicura ed equa di internet con un approccio incentrato sulle persone. L'appuntamento è organizzato da EuroDIG, European Dialogue on Internet Governance e si svolgerà in collegamento video internazionale dal 10 al 12 giugno. EuroDIG è una piattaforma aperta di discussione sulla governance di internet (IG).



"Immaginate il mondo senza Internet. Trenta anni fa la società avrebbe dovuto affrontare ancora più sfide con la pandemia di COVID-19 in corso"; al contrario, "Internet come struttura di base permette, in questo periodo così difficile, di mantenere un minimo della nostra vita sociale e culturale", ha affermato l'ambasciatore Thomas Schneider, Presidente di EuroDIG, presentando l'evento di giugno. "Anche l'economia dipende fortemente da una rete solida. Dobbiamo discutere costantemente su come dovrebbe essere sviluppato e governato in modo che sia a beneficio di tutti", ha concluso Schneider.



Il meeting avrebbe dovuto essere ospitato fisicamente all'ICTP - Centro internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" di Trieste - ma si svolgerà virtualmente per causa del Coronavirus, con il supporto dell'istituto triestino in cooperazione con la SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Università degli Studi di Trieste. Le registrazioni sono aperte su eurodig.org fino al 9 giugno. (ANSA).