Tinture per capelli meno aggressive, con la melanina sintetica

Addio alle tinture per capelli aggressive e potenzialmente dannose: è stata messa a punto la versione sintetica della melanina, la sostanza che naturalmente colora pelle e capelli, che resiste per 18 lavaggi. Il risultato, pubblicato sulla rivista ACS Central Science, si deve all'americana Northwestern University. Del gruppo di ricerca fa parte una ricercatrice italiana.



Molte delle tinture permanenti usano ammoniaca, acqua ossigenata, tinture a piccole molecole e altri ingredienti per penetrare nel rivestimento esterno dei capelli, la cuticola, e depositare il colore. Oltre a essere dannose per i capelli, queste sostanze possono causare reazioni allergiche e altri problemi di salute, sia al parrucchiere che ai suoi clienti.

Per questo da tempo molti laboratori stanno cercando di ottenere una versione sintetica della melanina da utilizzare nelle tinture per i capelli, ma i processi sperimentati finora richiedevano alte concentrazioni di metalli pesanti potenzialmente tossici, come rame e ferro, e dei forti ossidanti.



Il gruppo di ricerca guidato da Claudia Battistella e Nathan Gianneschi è adesso riuscito a mettere a punto una tecnica più gentile e sicura per raggiungere l'obiettivo. La loro soluzione consoste nel far depositare la melanina sintetica sui capelli utilizzando del calore moderato e una piccola quantità di idrossido di ammonio invece di metalli pesanti e forti ossidanti.



In questo modo è stato possibile anche modulare l'intensità del colore, ottenendo tonalità più scure con una maggiore concentrazione di idrossido di ammonio, e ottenere le tonalità del rosso e del biondo aggiungendo una piccola quantità di acqua ossigenata.



E' stato così ottenuto un colorante molto simile o più leggero di quello delle tinture attualmente disponibili in commercio. I colori, simili a quelli naturali, si depositano sulla superficie del capello anziché penetrare nella cuticola, producendo meno danni, e durano per almeno 18 lavaggi.