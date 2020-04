Coronavirus, a un mese dal lockdown, a che punto siamo? DIRETTA ALLE 12.00

Il 21 febbraio si registra il primo caso di nuovo coronavirus in Italia e cominciano le prime misure di contenimento a partire da alcuni comuni del Nord. Il 9 marzo viene decretato il lockdown nazionale. A un mese esatto da queste imponenti misure di distanziamento sociale, cosa abbiamo imparato su questo virus? E soprattutto, a che punto siamo nella lotta contro questa pandemia?Sono questi i temi che affronta il dibattito organizzato dagliespertidella pagina Facebook "Coronavirus - Dati e analisi scientifiche" e che il canale Scienza e Tecnica dell'agenzia ANSA trasmette in diretta streaming a partire dalle 12.00

Partecipano al dibattito l'infettivologo Massimo Galli, direttore del Reparto Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, il fisico teorico Federico Ricci-Tersenghi, dell’Università Sapienza di Roma, che fin dall’inizio ha analizzato e fornito importanti chiavi interpretative dei dati della pandemia, e l'esperto in comunicazione del rischio Giancarlo Sturloni.

Conducono il dibattito Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, e Silvio Paone, dottore di ricerca in malattie infettive. Insieme hanno dato vita al progetto di informazione e divulgazione scientifica riunito intorno alla pagina Facebook “Coronavirus – Dati e Analisi Scientifiche” che in poche settimane è diventata un vero e proprio caso mediatico e punto di riferimento per l’informazione scientifica sul nuovo coronavirus.