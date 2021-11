Da energia a riciclo, le sfide della chimica per un futuro green

Favorire un uso intelligente delle risorse del Pianeta, trovare soluzioni per la transizione energetica, migliorare il riciclo dei materiali per un'economia sempre più circolare: sono alcune delle sfide che i chimici stanno affrontando nei loro laboratori per un futuro più verde e sostenibile. Lo dimostrano le ricerche condotte al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 'Giulio Natta' del Politecnico di Milano, che festeggia i suoi vent'anni con il 'CMIC Day', un evento per discutere delle prospettive e dei filoni di ricerca che saranno portati avanti anche grazie agli otto nuovi professori ordinari arruolati negli ultimi due anni.



Con oltre 130 tra docenti e ricercatori e 200 giovani dottorandi e assegnisti di ricerca, il Dipartimento porta avanti l'eredità degli Istituti di Chimica generale, Chimica industriale ed Elettrochimica, riuniti nel 2001. Fin dalla sua nascita, grazie a un costante dialogo con il mondo dell'impresa, la ricerca chimica del Politecnico ha portato molti dei suoi risultati dal laboratorio alla vita reale, come il polipropilene di Giulio Natta (Premio Nobel nel 1963) o il codice Spyro usato in tutti i reattori di pirolisi delle raffinerie del mondo.



"Tutte le discipline e le tematiche sviluppate nel nostro Dipartimento sono funzionali ad affrontare le sfide attuali e future, come quelle della transizione energetica, il riciclo in ottica di un'economia circolare, il miglioramento di materiali e processi in campo energetico e la bioingegneria legata alle scienze della vita", spiega MariaPia Pedeferri, Direttore del Dipartimento. "Sono tutti temi caldi ben individuati anche dal Pnrr, che farà da volano per il sistema Paese e darà impulso alla ricerca".



Le celebrazioni per il ventennale proseguiranno anche venerdì con la consegna dei Natta Awards a due chimici che si sono distinti per i loro studi: Patrik Schmuki della Friedrich Alexander Universitat (vincitore dell'edizione 2020) e Michele Parrinello dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (vincitore del 2021). La cerimonia sarà aperta dal vincitore dell'edizione 2019, il premio Nobel Fraser Stoddart della Northwestern University.