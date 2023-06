Fotografata in Hd la diversità genetica dei primati Utile per la biodiversità e la salute umana Dai gorilla agli scimpanzé, dai macachi agli oranghi: è un'inedita fotografia ad alta risoluzione della diversità genetica dei primati quella che emerge da 10 studi scientifici Dai gorilla agli scimpanzé, dai macachi agli oranghi: è un'inedita fotografia ad alta risoluzione della diversità genetica dei primati quella che emerge da dieci studi scientifici, di cui otto pubblicati su Science e due su Science Advances.

I loro risultati offrono nuovi spunti utili non solo a migliorare gli sforzi di conservazione di queste specie (sempre più minacciate da cambiamenti climatici, perdita di habitat, bracconaggio e traffici illegali), ma anche a capire meglio l'origine genetica di molte malattie umane. Lo studio principale dello speciale, guidato da Lukas Kuderna dell'Istituto di biologia evolutiva in Spagna, ha esaminato in particolare il genoma di oltre 800 esemplari provenienti da Asia, America, Africa, Madagascar e appartenenti a 233 specie di primati (quasi la metà di tutte quelle esistenti sulla Terra), quadruplicando di fatto il numero di genomi di primati ad oggi disponibili.

Questa mole di dati ha permesso di datare meglio il momento in cui si sono separate le strade evolutive di scimpanzé e umani (la divergenza sarebbe avvenuta tra 9,0 e 6,9 milioni di anni fa, dunque prima rispetto a quanto stimato in precedenza). Inoltre ha consentito di individuare oltre 4 milioni di mutazioni che influiscono sulla composizione degli aminoacidi e possono alterare la funzione delle proteine, provocando malattie negli umani. Grazie a questo nuovo catalogo genomico è stato infine dimezzato il numero di 'innovazioni genomiche' che si credevano esclusive degli esseri umani.

Diventa così più facile identificare le mutazioni non condivise con i primati che potrebbero di conseguenza essere uniche per l'evoluzione umana e le caratteristiche che ci rendono umani.