Embrioni di scimmia cresciuti in laboratorio per 25 giorni

Per la prima volta embrioni di scimmia ottenuti in laboratorio sono stati fatti sviluppare per 25 giorni fuori dall'utero: un tempo record mai raggiunto finora e abbastanza lungo da cominciare a vedere la formazione degli organi. Pubblicato sulla rivista Cell in due articoli frutto di ricerche indipendenti condotte in Cina, dal gruppo dell'Università di Kunming per Scienza e la tecnologia e guidato da Yandong Gong e dal gruppo dell'Istituto di Zoologia dell'Accademia cinese delle scienze guidato da Jinglei Zhai e Hongmei Wang.



Oltre al primo abbozzo degli organi, i ricercatori hanno potuto osservare gli inizi della formazione del sistema nervoso: due processi molto difficili da vedere durante il normale processo di sviluppo nell'utero. Inseguito da anni, un tempo di sviluppo così prolungato per un embrione coltivato a partire da cellule staminali è una prima assoluta. Gli embrioni ottenuti sono tridimensionali, proprio come sarebbero stati se cresciuti nell'utero.



Il risultato è accolto con interesse dalla comunità scientifica perché segna un passo importante verso la possibilità di sostenere la crescita gli embrioni al di fuori dell'utero più a lungo di quanto fosse possibile in precedenza. Tuttavia è solo il primo passo di una strada ancora lunga, risultato di una tecnologia che dovrà essere ulteriormente affinata.

Un embrione di scimmia di 25 giorni coltivato in laboratorio. In blu il nucleo e in rosso e verde le cellule dello strato più esterno (fonte: Zhai et al./Cell)