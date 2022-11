Due italiani tra nuovi astronauti europei

Ci sono due italiani fra le riserve degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) pesentati oggi a Parigi. Sono Andrea Patassa, 31 anni di Spoleto e Anthea Comellini, 30 anni, di Chiari in provincia di Brescia

Tra i 5 astronauti titolari ci sono 2 donne e 3 uomini. L'Esa ha selezionato anche il primo parastronauta con disabilità. I loro nomi sono stati presentati a Parigi dal direttore generale Joseph Aschbacher. I cinque astronauti di carriera, che si addestreranno per le future missioni spaziali, sono: Sophie Adenot (Francia), Pablo Álvarez Fernández (Spagna), Rosemary Coogan (Gran Bretagna), Raphaël Liégeois (Belgio), Marco Sieber (Svizzera). Il primo parastronauta è invece John McFall (Gran Bretagna). "Spero di poter essere di ispirazione per altri", ha detto. "Voglio dimostrare che la scienza e lo spazio sono per tutti".

Dal 2008 sono aumentate dal 15,3% al 23,9% le domande arrivate dalle donne, mentre nello spesso periodo le domande da parte di uomini si sono ridotte dall'83,7% al 76,0%.



Sono state 22.589 le domande arrivate dai Paesi membri dell'Esa, contro le 8.413 dell'ultima selezione del 2008, che aveva portato nel corpo astronauti dell'Esa gli italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. La maggior parte delle domande è arrivata dalla Francia, con 7.137, seguita da Germania (3.700) e Regno Unito (1.979). L'Italia, con 1.860 si colloca al quarto posto ed è attualmente l'unico Paese ad avere due astronauti.



Al termine del processo di selezione, rende noto l'Esa, sono state selezionate 1.361 domande (530 presentate da donne e 831 da uomini) per un'ulteriore selezione, il risultato della quale sarà noto domani, 23 novembre. Delle 257 persone con disabilità fisiche che aspirano a diventare parastronauti, 27 hanno superato la seconda fase della selezione.