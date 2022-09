Pronta la mappa genetica del teff, dall’Etiopia il cereale del futuro

È pronta la mappa genetica del teff, un cereale che arriva dall’Etiopia e che potrebbe essere un protagonista del cibo del futuro per le sue caratteristiche nutrizionali, come la ricchezza in micronutrienti e l’assenza di glutine. Il suo Dna è stato letto da ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che hanno pubblicato i risultati ottenuti sulla rivista eLife. A partire da questo studio è adesso possibile anche valutare il potenziale del teff per la coltivazione in Italia e in Europa, contribuendo ad un’agricoltura più sostenibile, equa e pronta ad affrontare il cambiamento climatico.