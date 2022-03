Disattivando un gene raccolti più ricchi di riso e mais

È stato identificato un ‘freno a mano’ genetico che limita il numero dei chicchi in riso e mais: è un gene che, una volta silenziato, permette di ottenere raccolti più abbondanti, senza alcun impatto negativo. La scoperta, del gruppo dell’Università per l’Agricoltura della Cina guidato da Wenkang Chen, è pubblicata sulla rivista Science e apre la strada alla ricerca di soluzioni analoghe anche per altri cereali fondamentali, come il grano, per aumentare le produzioni in vista della crescita della popolazione mondiale.La coltivazione di mais e riso è iniziata circa 100mila anni fa, ma le due piante sembrano mantenere alcuni tratti in comune, come la facilità di coltivazione, la resa elevata e la quantità di sostanze nutrienti. Per capire se alla base di queste caratteristiche ci siano geni che si sono evoluti in maniera simile, i ricercatori hanno esaminato il Dna del mais e del suo antenato evolutivo, il teosinte: questo ha permesso di identificare una particolare regione genetica che controlla il numero di chicchi.