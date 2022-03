Pnrr: chiuse le candidature per la ricerca, sul tavolo 4,48 miliardi di euro

Si sono chiuse le candidature per i progetti di ricerca banditi a fine 2021 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha messo a disposizione 4,48 miliardi di euro: tante le proposte pervenute, anche dal Sud Italia, che ha superato in tutti i bandi il 40% del totale. Si apre ora la fase di valutazione tecnico-scientifica condotta per la prima volta da esperti internazionali: per i progetti valutati positivamente seguirà poi una fase di negoziazione ed entro la fine di giugno 2022 verranno sottoscritti i singoli accordi.



In relazione al primo bando, dedicato alla creazione di 5 Centri nazionali per la ricerca di frontiera in altrettante aree (simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; agritech; sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna; mobilità sostenibile e biodiversità), sono arrivate 5 proposte (il 43% dal Mezzogiorno): il totale di finanziamento richiesto è superiore ai 2 miliardi di euro, a fronte di una disponibilità del bando di 1,6 miliardi. Per la creazione di Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, sono pervenute 15 candidature (ne saranno finanziate 12, di cui 6 nel Sud Italia) per un totale di finanziamento richiesto di circa 1,9 miliardi di euro, a fronte di 1,3 miliardi di euro disponibili. Sono stati due, infine, i bandi per le infrastrutture. Il primo, con 1,08 miliardi di euro a disposizione per finanziare almeno 20 infrastrutture di ricerca, ha ricevuto 39 proposte (quasi la metà dal Mezzogiorno), mentre il secondo, con 500 milioni di euro per almeno 10 infrastrutture tecnologiche di innovazione, ha visto arrivare 25 proposte.



"Con questi bandi stiamo facendo una grande scommessa sul futuro dell'Italia", ha detto Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e della Ricerca. "Ora tutte queste proposte dovranno essere valutate sul fronte scientifico da esperti internazionali, anche questo un elemento di novità: sarà una fase selettiva basata sul merito, dalla qualità scientifica alla sostenibilità a lungo termine", ha proseguito Messa. "La qualificata e consistente partecipazione del Sud a tutti i bandi contribuisce a smentire lo stereotipo di un Mezzogiorno apatico e arretrato", ha aggiunto Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale: "Le strutture universitarie del Sud hanno voglia e capacità di mettersi in gioco: possono davvero essere il traino di una nuova stagione di crescita".