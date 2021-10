Pronti al lancio 3 astronauti cinesi per una missione di 6 mesi

Pronti a partire i tre astronauti cinesi per una missione di sei mesi sulla stazione spaziale Tiangong, la più lunga per un equipaggio cinese. A bordo 2 uomini e una donna, Wang Yaping, ex pilota militare già impegnata nel 2013 in un volo di pochi giorni. Il lancio della missione Shenzhou 13 è previsto alle 18,23 italiane di oggi, dalla base di Jiuquan con un razzo Long March 2F.

Shenzhou 13 è la quinta delle 11 missioni programmate tra il 2021 e il 2022 ideate per assemblare la stazione spaziale di Tiangong che al momento è costituita dal solo modulo principale Tianhe a cui sono agganciate due navette cargo (l’ultima era giunta poco meno di un mese fa con rifornimenti per i nuovi astronauti). I 3 membri dell’equipaggio avranno il compito in questi mesi di testare tutte le tecnologie per l’assemblaggio e l’espansione della stazione spaziale interamente cinese. Nel corso dei 92 giorni gli astronauti saranno anche impegnati in attività extra veicolari, all’esterno, e Wang sarà la prima donna cinese a cimentarsi in una ‘passeggiata’ spaziale.

Durante la conferenza stampa pre-lancio il vicedirettore della China Manned Space Agency, Lin Xiqiang, ha spiegato che la missione Shenzhou 13 sarà l'ultima della "fase di dimostrazione tecnologica" della stazione spaziale di Tiangong. In caso di successo si passerà alla fase successiva: il lancio dei nuovi moduli Wentian e Mention che saranno integrati dal prossimo equipaggio cinese in arrivo nel 2022 con Shenzhou 14. Una volta collegati tra loro i tre moduli, la stazione di Tiangong avrà una massa permanente di circa 66 tonnellate, circa un sesto della massa della Stazione Spaziale Internazionale.