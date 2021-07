La variante Delta sorpassa Alfa, 42% contro 41%

La variante Delta ha superato l'Alfa nella diffusione in Italia ed è attualmente presente nel 42% delle sequenze pubblicate nella banca dati internazionale Gisaid, contro il 41% della variante Alfa. Lo indica l'analisi di 2.377 sequenze depositate nella banca fra il 14 giugno e il 14 luglio, fatta per l'ANSA dal centro Ceinge-Biotecnologie avanzate.



La ricerca, condotta da Angelo Boccia e Rossella Tufano, del gruppo di Bioinformatica del Ceinge-Biotecnologie avanzate coordinato da Giovanni Paolella, "si basa solo sulle sequenze pubblicate in Gisaid, che inevitabilmente - rilevano i ricercatori - non possono rappresentare l'esatta diffusione del virus sul territorio".

Nell’arco di 2 mesi le sequenze della variante a depositate dall’Italia nella banca dati internazionale Gisaid sono aumentate di oltre 12 volte: dal 3,4% registrato nel periodo compreso fra il 15 maggio e il 16 giugno all’attuale 42,1%.

Le 9 varianti del virus SarsCoV2 presenti in Italia

Dall’analisi emerge inoltre che attualmente sono segnalate dall’Italia nove varianti del virus SarsCoV2: al primo posto c’è la Delta (B.1.617.2), isolata per la prima volta in India e presente nel 42,1% delle sequenze depositate dall’Italia fra il 14 giugno e il 14 luglio.

Seguono la variante Alfa (B.1.1.7), isolata in Gran Bretagna, con il 40,8%, e a distanza una delle tre versioni della Gamma, la variante isolata in Brasile. La più frequente è la P.1.1, con il 6,8%, seguita dalla P.1 (4,4%) e dalla P.1.2 (0,2%).

Presenti, ma con una scarsa diffusione nelle sequenze depositate, sono anche la Eta (B.1.525), identificata la prima volta in Nigeria (0,12%), la Iota (B.1.526) identificata a New York(0,1%), la Lambda (C 37), identificata in Perù (0,1%) e infine la Kappa (B.1.617.1) identificata in India e appartenente alla stessa famiglia della Delta (0,04%).