Covid, per riaprire senza errori mascherine anche dopo il vaccino

Essere vaccinati non vorrà dire poter togliere la mascherina: per riaprire in sicurezza è importante continuare a tenere alta la guardia finché non sarà raggiunta l'immunità di gregge. "In attesa di quel momento l'alternativa non è certamente restare chiusi: si tratta di sfruttare nel migliore dei modi il vantaggio combinato della vaccinazione e dell'estate", osserva il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca. "E' importante - aggiunge - non ripetere gli errori fatti nell'estate 2020".



La mascherina non va tolta dopo essere stati vaccinati "perché la vaccinazione non è efficace al 100% e, soprattutto, non è riferita all'infezione ma alla malattia". Essere vaccinati significa infatti ridurre notevolmente il rischio di ammalarsi di Covid-19, ma "non garantisce di non infettarsi, né di non poter trasmettere l'infezione".