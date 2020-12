Scoperte le due proteine che guidano il controllo qualità delle cellule

Individuato il "controllo qualità" delle cellule, ossia il meccanismo molecolare che blocca e induce al suicidio le cellule che non si sono duplicate correttamente. A scoprirlo i ricercatori del Dipartimento Cibio (Centro per la biologia integrata) dell'università di Trento, che sull'Embo Journal spiegano come questo risultato potrebbe aiutare a comprendere gli errori che portano allo sviluppo di tumori.

Quando non si completa con esattezza la duplicazione cellulare - detta mitosi - spesso si producono degli errori irreparabili che possono influenzare il normale sviluppo della cellula. In questi casi, il nostro organismo interviene impedendo alle cellule danneggiate di replicarsi. A volte, però, questo meccanismo fallisce e le cellule danneggiate si diffondono causando i tumori.

Utilizzando tecniche di microscopia avanzata, il gruppo di ricerca guidato da Luca Fava, dell'Armenise Harvard Laboratory of Cell Division al Dipartimento CIBIO dell'Università di Trento, ha individuato le due proteine ANKRD26 e PIDD1, che inviano il segnale che ferma la proliferazione delle cellule malformate.

"L'interazione di queste due proteine genera il segnale che blocca la divisione cellulare o addirittura porta la cellula al suicidio", spiega Fava. "Quando ANKRD26 e PIDD1 sbagliano a dare il segnale, però, si verifica una catena di eventi che può portare alla duplicazione incontrollata dei centrosomi (che si trovano vicino al nucleo e sono fondamentali per la divisione cellulare ndr), e allo sviluppo di tumori. Per questo motivo - conclude - il prossimo passo sarà comprendere il comportamento di questi segnali nelle cellule tumorali, in cui questo meccanismo è compromesso".