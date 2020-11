Coronavirus, ottenuta l'immagine 3D più dettagliata

Ottenuta l'immagine 3D del nuovo coronavirus più dettagliata mai realizzata, a livello dei singoli atomi: è spettacolare e mostra sia la struttura esterna che interna, rilevando dettagli finora impossibili da vedere, che potrebbero aiutare la ricerca sui farmaci per combattere il virus. Pubblicato sulla rivista IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, il risultato si deve alla King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) in Arabia Saudita.

"Il nostro modello 3D mostra la struttura di Sars-CoV-2 a livello degli atomi" osserva Ondrej Strnad della Kaust. Fra i dettagli svelati dall'immagine 3D vi è la struttura della proteina che protegge l'Rna del virus, che è simile a una corda.

"L'approccio che abbiamo utilizzato per sviluppare il modello - aggiunge - potrebbe guidare la ricerca verso nuove e promettenti direzioni per combattere la diffusione di Covid-19". La speranza dei ricercatori è che, rivelando dettagli finora ignoti del virus, si possano trovare nuovi bersagli che potrebbero accelerare la scoperta di farmaci per il trattamento della malattia. Per creare il modello i ricercatori hanno acquisito immagini ad alta risoluzione del virus da microscopi elettronici a scansione. Questi strumenti rivelano l'aspetto specifico della superficie virale, mostrando le proteine che si trovano sulla sua superficie, come la proteina spike che si lega al recettore ACE2 delle cellule umane.

Queste informazioni sono state combinate con i dati sulle proteine che si trovano nella struttura interna del virus, ottenute da database esistenti. Il modello, osservano i ricercatori, può essere prontamente aggiornato non appena saranno disponibili nuovi dati.