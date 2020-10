L’atmosfera di Giove scossa da lampi di luce blu simili a spettri

Lampi di luce simili a spettri blu danzano nell’atmosfera di Giove. L’insolito fenomeno, illustrato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Planets, è stato catturato per la prima volta in un pianeta diverso dalla Terra dalla sonda della Nasa, Juno (Jupiter near-polar orbiter), che dal 2016 studia Giove da vicino.

Si tratta, sottolineano gli esperti, di lampi di luce transitoria, simili a colorate meduse, molto brillanti e di brevissima durata, come un battito di ciglia. Il fenomeno è stato catturato grazie a uno degli strumenti di Juno per osservare Giove nell’ultravioletto, (Uvs), disegnato per studiare le aurore polari create dalla turbolenta atmosfera del gigante gassoso.

A innescare questi lampi nell’atmosfera superiore, spiega Rohini Giles, tra i responsabili di Juno, “sono scariche di fulmini dovute a temporali negli strati sottostanti. Il colore blu - aggiunge - è legato all’idrogeno, gas di cui l’atmosfera gioviana è ricca”. Anche sulla Terra si possono osservare questi turbolenti fenomeni atmosferici, ma la prevalenza di azoto nell’atmosfera terrestre fa assumere loro una colorazione rossastra.