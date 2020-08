Edifici green stampati in 3D con il suolo locale

Sviluppato un metodo per la stampa 3D di edifici 'green' utilizzando il suolo locale. In futuro potrebbe essere usato anche per costruire le basi sulla Luna e su Marte. Il risultato si deve ai ricercatori dell'americana Texas A&M University ed è stato presentato al Virtual Meeting & Expo della Società Americana di Chimica (Acs). L'industria edile sta affrontando una grande sfida: la domanda di infrastrutture sostenibili, questo perché il processo di produzione del calcestruzzo, che è il materiale di scelta dell'edilizia, è responsabile di circa il 7% delle emissioni di anidride carbonica, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia.

"Storicamente, gli esseri umani costruivano con materiali di provenienza locale, ma il passaggio al cemento ha sollevato molte questioni ambientali", rileva uno degli autori, Aayushi Bajpayee. "La nostra idea - aggiunge - era di riportare indietro l'orologio e trovare un modo per adattare i materiali dei nostri cortili e farli diventare potenziali sostituti del calcestruzzo". Un vantaggio dell'utilizzo del suolo locale nella costruzione è che i materiali non devono essere fabbricati e trasportati al cantiere, riducendo sia i costi che i danni ambientali.

I ricercatori hanno raccolto campioni di suolo e li hanno miscelati con argilla e con un additivo in modo che la miscela si legasse e venisse facilmente stampata in 3D. Con la miscela ottenuta i ricercatori hanno costruito strutture di prova su piccola scala, cubi che misurano 5 centimetri su ciascun lato, per vedere come si comportava il materiale quando veniva stampato in strati sovrapposti. Il passo successivo è stato quello di garantire che la miscela fosse portante, cioè in grado di resistere al peso degli strati, ma anche ad altri materiali utilizzati nella costruzione. Per questo i ricercatori hanno compresso gli strati per impedire che assorbissero acqua e si espandessero, compromettendo la struttura stampata.