Coronavirus: studio Mit,rischio 300 milioni di casi al mondo

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - In assenza di un vaccino o una cura adeguata per il covid-19 lo scenario per inverno e primavera 2012 si prosopetta drammatico, almeno stando ad uno studio condotto da ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT), secondo cui entro la prossima primavera nel mondo potrebbero emergere 249 million di casi e 1,8 milioni di decessi, si legge tra l'altro sul National Herald. Lo studio, realizzato dai ricercatori Hazhir Rahmandad, TY Lim John Sterman presso la Sloan School of Management del Mit, vede l'india come il paese più colpito, con una possibile crescita giornaliera di 287 mila casi attorno alla fine del 2021.



Secondo il modello di epidemiologia dinamica messo a punto dai ricercatori, sulla base dei dati ufficiali di 84 paesi fino a metà giugno, i primi dieci paesi che potrebbero registrare ancora nuovi casi di contagio alla fine del 2021 sono India, Usa, Sud Africa, Iran, Indonesia, Regno unito, Nigeria, Turchia, Francia e Germania.



Gli scienziati di Boston rilevano che le dimensioni della pandemia sono notevolmente sottostimate a livello globale, e che tutti i dati della positività e delle morti sono molto inferiori alla realtà.



"La maggioranza delle persone resta suscettibile al virus, in tutto il mondo", ha commentato il professor Rahmandad, leader del team: "siamo molto lontani dal raggiungimento dell'attesa immunizzazione di gregge". (ANSA).