Funzionano su cellule anticorpi sintetici anti Covid

Neutralizzano il virus SarsCoV2 in colture di cellule di mammifero i primi anticorpi monoclonali sintetici anti Covid-19. "Sono in corso contatti per produrre le dosi per i test clinici, che potranno avvenire fra alcuni mesi", ha detto all'ANSA Giuseppe Novelli, dell'Università di Tor Vergata e fra gli autori della ricerca, online sul sito bioRxiv, guidata dall'università canadese di Toronto e alla quale l'Italia partecipa anche con l'Università di Torino e con gli istituti Spallanzani e Neuromed.