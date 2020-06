Trovata la proteina che 'accende' gli spermatozoi

Scoperta la proteina che 'accende' gli spermatozoi, innescando la sequenza di eventi che li fa maturare e li rende pronti alla fecondazione. La scoperta, che apre la via a future strategie per combattere l'infertilita' maschile, e' pubblicata sulla rivista Science dal gruppo dell'universita' di Osaka guidato da Daiji Kiyozumi.



La proteina si chiama Nell2, e' prodotta dai testicoli e viaggia nel liquido seminale. Entra in azione quando gli spermatozoi entrano nell'epididimo, il sottile condotto sottile che congiunge ogni testicolo al suo dotto deferente. E' qui che gli spermatozoi subiscono la maturazione che li rende capaci di fecondare.



Finora si riteneva che le proteine rilasciate dai testicoli agissero sull'epididimo, ma non c'era alcuna dimostrazione; adesso il cerchio si chiude grazie alla scoperta della proteina Nell2. "Utilizzando una tecnica innovativa di editing del genoma abbiamo lavorato su topi maschi privi della proteina Nell2, dimostrando che erano sterili perche' i loro spermatozoi non si muovevano", dice Kiyozumi. I ricercatori hanno inoltre osservato che nei topi nei quali la proteina era presente, ma non attiva, gli spermatozoi era prodotti normalmente ma non riuscivano a entrare nelle tube dell'utero femminile o a fertilizzare l'ovocita.



Quando la proteina non e' attiva, inoltre, l'epididimo non riesce a produrre un enzima chiave per la fertilita' maschile. "Abbiamo scoperto una complicata cascata di eventi che causa l'infertilita' maschile - conclude - e che puo' avere implicazioni importanti nello sviluppo di terapie per l'infertilita' e la contraccezione maschile".