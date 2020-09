Industria: spinta farmaceutica e medicina, focus Ey-Cdp-Luiss

Il settore 'life science', l'industria farmaceutica e dei dispositivi medici, si "contraddistingue per essere l'unico con prospettive di crescita positive nel 2020, con stime che indicano un fatturato in crescita nell'anno in corso di oltre il 4% e una dinamica espansiva delle esportazioni sia nel 2020 che nel 2021".

A fare luce sulle prospettive del comparto è uno studio a cura di Cassa depositi e prestiti, Ey e Luiss Business School. La ricerca sarà alla base del digital talk 'Italia Riparte'. Un confronto sulle nuove frontiere di ricerca e sviluppo nel nostro Paese e sulle misure di sostegno per il futuro.

L'appuntamento è per giovedì 18 settembre, dalle 14:30 alle 16:00, nel corso del Digital Talk Italia Riparte, che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ANSA.IT. Un dialogo su nuovi scenari e aspettative per questo comparto che si conferma uno dei pilastri dell'economia italiana con 50 miliardi di euro di fatturato annuo.

Interverranno Paolo Boccardelli (Luiss Business School), Fabrizio De Simone (Ey), Federica Draghi (Genextra), Federico Fubini (Corriere della Sera), Antonio Irione (Ey), Roberto Luongo (Mensior), Andrea Montanino (Cassa Depositi e Prestiti), Andrea Paganelli (Zambon), Giulio Pizzini (Amplifon), Stefania Radoccia (Ey), Stefano Russano, (TheAICube), Paola Testori Coggi (Alisei).

In collaborazione con:

EY