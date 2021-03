Al via Amazon Innovation Award 2021 per consegne più green

Si apre all’insegna della sostenibilità ambientale la quinta edizione dell’Amazon Innoavation Award, il concorso ideato dall’azienda americana in collaborazione con alcune delle principali università italiane per stimolare gli studenti a mettere in gioco conoscenze e creatività dando vita a soluzioni originali e innovative.

Quest’anno gli studenti sono chiamati a sfidarsi sull’elaborazione di un progetto focalizzato sui depositi di smistamento e sulle consegne dell’ultimo miglio, individuando nuove soluzioni per rendere i processi più ecologicamente sostenibili, in linea con l’impegno dell’azienda ad abbattere le emissioni di CO2 in anticipo di dieci anni rispetto a quanto stabilito dall’Accordo di Parigi. Dal lancio nel 2016, l’iniziativa ha coinvolto oltre 1.300 studenti italiani e quest'anno sono tre gli atenei in gara: Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e, per la prima volta, il Politecnico di Bari.

Alla presentazione del contest sono intervenuti Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics, e Marco Ferrara, Amazon Italia Logistics Senior Manager, i quali hanno presentato il tema scelto per la nuova edizione agli studenti, collegati online, mostrando loro anche gli obiettivi e l’attività dell’azienda. “La nostra mission – ha esordito Ferrara – è essere l’azienda più incentrata sul cliente nel mondo, dove è possibile trovare tutto ciò che si desidera acquistare online, sforzandoci a offrire prezzi il più possibile convenienti”. Negli ultimi anni Amazon “si è concentrata molto sulla sostenibilità ambientale” e “nel 2019 ha contribuito alla fondazione del Climate Pledge, un impegno che prevede la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2040 e l’utilizzo di energia al 100% rinnovabile entro il 2030”.

Nelle prossime settimane gli studenti che decideranno di raccogliere la sfida dell’Innovation Award avranno l’opportunità di rivolgere i loro quesiti a un team di dipendenti che li guiderà attraverso tour virtuali per scoprire il “dietro le quinte” di un deposito di smistamento Amazon. Nei prossimi mesi ciascun ateneo sarà chiamato a scegliere i migliori progetti presentati dagli studenti, che si sfideranno poi nella fase finale. I progetti finalisti saranno valutati da una giuria composta da manager Amazon sulla base dei criteri di fattibilità, scalabilità, impatto sul cliente e applicabilità delle tecnologie proposte. Gli studenti del gruppo vincitore a livello nazionale riceveranno un account Audible, un abbonamento annuale alle pubblicazioni dell’Harvard Business Review e avranno la possibilità di affiancare per un’intera giornata lavorativa il responsabile del deposito di smistamento più vicino alla propria università. Inoltre, Amazon offrirà a tutti gli studenti coinvolti nel contest la possibilità di candidarsi per una posizione in azienda accedendo direttamente alla fase dell'intervista panel.

