I sistemi di cattura della CO2 funzionano la metà del previsto

Per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi oppure entro i 3 gradi entro il 2050, negli scenari internazionali vengono prese in considerazioni politiche da attuare nei singoli Paesi, come la riduzione delle emissioni oppure lo sviluppo di sistemi per il sequestro e stoccaggio della CO2. Si tratta in questo ultimo caso di una variegata tipologia di metodi accomunati dal fatto di riuscire a catturare la CO2 nell’atmosfera e metterle all’interno di alcuni grandi contenitori: si tratta spesso di pozzi sotterranei ormai vuoti da cui era stato estratto ad esempio gas naturale.

Per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, le stime del Panel intergovernativo Ipcc prevedono la capacità di sequestro a livello mondiale tra 1 e 30 giga tonnellate di CO2, ossia miliardi di tonnellate, all’anno entro il 2050. Ma analizzando la situazione attuale, le tecnologie e soprattutto la disponibilità di siti per lo stoccaggio, i ricercatori affermano che nella migliore delle ipotesi a livello globale si riuscirebbe a sequestrare 16 gigatonnellate l’anno ma realisticamente il limite sarà di 5 o 6 gigatonnellate.

“Cinque gigatonnellate di carbonio che finiscono nel terreno rappresentano comunque un contributo importante alla mitigazione del cambiamento climatico”, ha detto Samuel Krevor, uno degli autori dello studio pubblicato su Nature Communication. “I nostri modelli – ha aggiunto – forniscono gli strumenti per aggiornare le proiezioni attuali con obiettivi realistici su come e dove dovrebbe essere sviluppato lo stoccaggio del carbonio nei prossimi decenni".

