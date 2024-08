L'invasione di mucillagine e fitoplancon nell'Adriatico vista dallo spazio

L'invasione di fitoplancton che nelle ultime settimane ha colpito la parte settentrionale dell'Adriatico è stata fotografata anche dallo spazio: uno dei satelliti Sentinel-2 del programma europeo Copernicus per l'osservazione della Terra, gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, ha infatti catturato la vasta fioritura verde di fitoplancton, cioè quell'insieme di organismi che si trova alla base della catena alimentare nella grande maggioranza degli ecosistemi acquatici, accompagnata dalla formazione di mucillagine biancastra, causata proprio dalla presenza eccessiva di fitoplancton. L'immagine, pubblicata da Copernicus su X, è stata scattata il 7 agosto al largo della costa della città di Rimini.



La fioritura di fitoplancton si deve sia alle alte temperature registrate nell'ultimo periodo, sia alle recenti forti piogge, che apportando acqua dolce hanno ridotto la salinità del mare vicino le coste, creando un ambiente ideale per la rapida proliferazione di questi microrganismi che sono diventati visibili anche dallo spazio.

Il fitoplancton, essendo in grado di effettuare la fotosintesi, produce la metà dell'ossigeno totale prodotto dagli organismi vegetali della Terra, ma quando prolifera in maniera eccessiva può causare importanti problemi agli ecosistemi acquatici, ad esempio producendo tossine o generando delle cosiddette 'zone morte'.



La fioritura ha poi portato, come si vede nello scatto di Sentinel-2, anche alla formazione di mucillagini, che si sono accumulate lungo le coste di alcune regioni italiane che si affacciano sul mare Adriatico. La mucillagine non presenta pericoli per la salute umana, ma può causare gravi danni all'economia legata al mare.

