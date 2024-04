L'alluvione a Dubai vista dai satelliti

Macchie turchesi che punteggiano la distesa color ocra del deserto: ecco come appaiono gli allagamenti di Dubai nelle immagini catturate dai satelliti del programma europeo Copernicus all'indomani delle piogge torrenziali che lo scorso 16 aprile hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti.



Si stima che in meno di 24 ore siano caduti più di 250 millimetri di pioggia, che hanno sommerso molte strade e allagato le piste dell'aeroporto di Dubai paralizzando i voli.



La drammaticità della situazione è stata immortalata dallo spazio il 17 aprile grazie ai satelliti Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione europea. Grazie ai dati satellitari è stata ottenuta un'immagine composita a falsi colori con una risoluzione di 10 metri che evidenzia le aree allagate in turchese, mentre le macchie rosse indicano la presenza di vegetazione.



La missione Sentinel-2, ricorda l'Esa, "fornisce dati cruciali per il monitoraggio e la gestione delle alluvioni, consentendo una valutazione tempestiva e accurata dell’estensione e della gravità delle inondazioni attraverso immagini satellitari ad alta risoluzione".

